Силовые структуры
11:09, 26 февраля 2026Силовые структуры

Топ-менеджер «Макфы» ушел на СВО после обвинений в коррупции

Директор по закупкам «Макфы» Паршин ушел на СВО после дела о взятке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Директор по закупкам компании «Макфа» Владлен Паршин, которого в прошлом году задержали по делу о коррупции, отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По словам источника издания, мужчина подписал контракт с Минобороны России. «Его опыт работы в правоохранительных органах должен помочь ему на фронте», — добавил он.

О задержании сотрудников «Макфы» стало известно в феврале 2025 года. Их обвинили в получении взятки на сумму 16 миллионов рублей, которая предназначались для беспрепятственного подписания спецификаций к договору на поставку пшеницы.

Топ-менеджеров компании задержали после получения первого транша и отправили в СИЗО. Свою вину по делу они не признали.

