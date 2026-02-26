Умер актер из сериала «Бригада»

Актер Владимир Довжик из «Бригады» умер в возрасте 57 лет

В возрасте 57 лет скончался российский актер театра и кино Владимир Довжик. Широкому зрителю он наиболее известен по своим ролям в сериалах «Склифосовский» и «Бригада». О смерти артиста сообщил театр «Человек».

Довжик умер 24 февраля. «Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер Владимир Довжик внес большой вклад в развитие нашего театра. Театр «Человек» скорбит вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками Владимира Давидовича», — говорится в сообщении.

Актер служил в театре «Человек» с 1998 года. За свою карьеру он также успел сняться в таких картинах, как «Интерны», «След», «Конец прекрасной эпохи» и других.

