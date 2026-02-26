Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:05, 26 февраля 2026Мир

В Британии назвали условие прямого противостояния с Россией

Политик Фергюсон: Отправка западных войск на Украину изменит характер конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В случае размещения западного военного контингента на Украине характер конфликта существенно изменится. Такое мнение высказал британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.

«Если европейские войска отправят на Украину, последствия будут историческими — региональная война превратится в прямое противостояние между европейскими странами и Россией», — считает он.

Политик подчеркнул, что от принятых сейчас политических решений будет зависеть, произойдет ли дальнейшая эскалация «или же удастся избежать более масштабной войны».

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что надеется стать первым главой военного ведомства, который направит войска на Украину. По его мнению, такое развитие событий ознаменует «завершение конфликта».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кричала и звала маму». Пропавшую в Смоленске школьницу нашли с двумя мужчинами. Похититель следил за ней почти полгода

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Предсказаны последствия передачи Украине ядерного оружия

    Россиянин убил друга за отказ покормить кота

    США сделали предупреждение Украине за удар по нефтяному объекту в России

    На Западе предупредили о последствии ссоры Зеленского с двумя странами

    В Британии назвали условие прямого противостояния с Россией

    В МИД указали на ключевой сигнал после показа бункера Зеленским

    Зеленского сравнили с капризной школьницей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok