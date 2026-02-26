В Британии назвали условие прямого противостояния с Россией

Политик Фергюсон: Отправка западных войск на Украину изменит характер конфликта

В случае размещения западного военного контингента на Украине характер конфликта существенно изменится. Такое мнение высказал британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.

«Если европейские войска отправят на Украину, последствия будут историческими — региональная война превратится в прямое противостояние между европейскими странами и Россией», — считает он.

Политик подчеркнул, что от принятых сейчас политических решений будет зависеть, произойдет ли дальнейшая эскалация «или же удастся избежать более масштабной войны».

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что надеется стать первым главой военного ведомства, который направит войска на Украину. По его мнению, такое развитие событий ознаменует «завершение конфликта».