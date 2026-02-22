Реклама

Мир
14:22, 22 февраля 2026

Глава Минобороны Великобритании захотел первым направить войска на Украину

Хили: Хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину
Дмитрий Воронин

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что надеется стать первым главой военного ведомства, который направит войска на Украину. Его высказывания процитировала The Telegraph.

«Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину», — поделился министр, с точки зрения которого такое развитие событий ознаменует конец конфликта. «Мы заключили переговоры о мире на Украине. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине», — сказал также политик, считающийся одним из наиболее вероятных кандидатов на замену непопулярному премьер-министру Киру Стармеру, чьего ухода с поста в последние месяцы ждут в королевстве.

Родившийся в 1960 году Хили работал после окончания колледжа в благотворительных организациях, затем занимался связями с общественностью в Профсоюзе работников производства, науки и финансов; с 1997 года был депутатом Палаты общин, после чего занимал младшие министерские должности в правительстве Тони Блэра, а затем поражения лейбористов на выборах в 2010-м стал теневым министром жилищного хозяйства. С апреля 2020 года политик являлся министром обороны в теневом кабмине Стармера, а в 2024-м занял ту же должность в официальном правительстве. На ней Хили регулярно выступает с резкими заявлениями в адрес России, в частности, назвав страну самой большой угрозой безопасности в Арктике со времен холодной войны.

В России не раз заявляли, что размещение войск стран Запада на территории Украины недопустимо. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, появление там таких формирований сделает их законной целью для Вооруженных сил России РФ.

