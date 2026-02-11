Министр обороны Британии назвал Россию главной угрозой в Арктике

Глава Минобороны Британии Хили: РФ является большой угрозой в Арктике

Россия якобы является главной угрозой для стран НАТО в Арктическом регионе. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили, его слова приводятся на сайте правительства королевства.

«Нагрузки на оборону растут, и Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности в Арктике и на Крайнем Севере, которую мы видели со времен холодной войны», — сказал он.

По словам Хили, в связи с этим Лондон намерен удвоить численность своих войск в Норвегии и расширить масштабы совместных учений с союзниками по НАТО. В частности, он подчеркнул, что в текущем году пройдут учения Cold Response и Lion Protector, в которых Великобритания сыграет ведущую роль.

Ранее Financial Times (FT) сообщала, что страны НАТО проведут в Норвегии масштабные военные учения, направленные на подготовку к действиям в арктических условиях. «В марте около 25 тысяч военнослужащих со всего альянса, в том числе 4000 из США, на севере Норвегии примут участие в учениях Cold Response, направленных на отработку ведения боевых действий в воздухе, на море и суше в суровых зимних условиях», — сказано в сообщении.