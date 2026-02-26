Реклама

В Эстонии рассказали о размещении ядерного оружия

Министр обороны Эстонии Певкур заявил, что вопрос ядерного оружия не обсуждался
Алевтина Запольская
Фото: Umit Bektas / Reuters

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что вопрос ядерного оружия правительством страны не обсуждался. Его слова в ходе выступления в парламенте приводит ERR.

«Если вы спрашиваете, обсуждало ли правительство вопрос о размещении в Эстонии ядерного оружия, какой страны и на каких условиях, то ответ отрицательный», — ответил министр на соответствующий вопрос парламентария.

Певкур добавил, что соответствующие компетенции находятся у группы ядерного планирования Североатлантического альянса (НАТО). При этом он отметил, что Таллин исходит из собственных оценок безопасности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмиртий Песков заявил, что в случае размещения ядерного оружия на территории Эстонии, Москва нацелит свое в ответ.

