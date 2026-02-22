Реклама

12:18, 22 февраля 2026

В России ответили на угрозу Эстонии разместить у себя ядерное оружие

Песков: Если Эстония нацелит ядерное оружие на Россию, мы нацелим его в ответ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Если на территории Эстонии разместят ядерное оружие, нацеленное против России, Москва нацелит свое в ответ. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с Павлом Зарубиным.

«Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна четко это понимать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва будет делать все необходимое ради обеспечения безопасности страны, особенно в вопросе ядерного сдерживания. При этом он сделал акцент, что Россия никому не угрожает.

Ранее в Кремле высказались об отношениях с восточным соседом России. По словам Пескова, связь страны с Японией сейчас находится на низшей точке.

