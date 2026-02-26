Реклама

В Крыму назвали бредом слова Зеленского о Донбассе

Константинов назвал бредом отказ Зеленского от вывода ВСУ из Донбасса
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Отказ Владимира Зеленского от вывода украинских войск из Донбасса — наркотический бред. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, Зеленский является главным препятствием для мира на Украине, поскольку он пытается любыми способами затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский сообщил, что США, так же как и Россия, требуют, чтобы Вооруженные силы Украины покинули Донбасс. При этом он отказался выводить войска из региона, заявив, что это «расколет украинское общество».

