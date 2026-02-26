Реклама

09:39, 26 февраля 2026

В МИД РФ озвучили требования к новому генсеку ООН

МИД РФ: Новый генсек ООН должен строго следовать Уставу всемирной организации
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) должен строго следовать Уставу всемирной организации и добросовестно придерживаться ее принципов. Такие требования к кандидатуре на соответствующую должность назвал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, переедает ТАСС.

«Будущему генсеку ООН надлежит строго следовать Уставу всемирной организации, добросовестно и неизбирательно подходить к соблюдению ее принципов, а также воздерживаться от размывания межгосударственного характера ООН и нарушения принципа "разделения труда" между ее главными органами», — подчеркнул он.

По словам Логвинова, сейчас Россия присматривается к кандидатам и отмечает их подходы к ключевым международным проблемам и потенциальному реформированию ООН.

В ноябре 2025 года председатель Генеральной ассамблеи (ГА) Анналена Бербок сообщила, что ООН официально объявила о поиске новых кандидатов на должность следующего генсека всемирной организации.

Среди возможных кандидатур рассматриваются аргентинский дипломат и директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, первая женщина-президент Чили Мишель Бачелет и бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан.

