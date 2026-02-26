Реклама

В Полтаве прозвучали взрывы, в городе работает ПВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Полтаве прозвучали взрывы, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Воздушная оборона работает в Полтавской области, заявил руководитель ОВА Дякивнич», — говорится в сообщении.

Издание «Украина.ру» уточняет, что в Полтаве прозвучало несколько взрывов после ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Герань.

Ранее военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин перечислил три ступени будущего для Украины. По его прогнозу, страна вскоре столкнется с внутренним распадом, маргинализацией власти и нарастающим конфликтом между различными группировками.

