В Полтаве прозвучали взрывы, в городе работает ПВО

В Полтаве прозвучали взрывы, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Воздушная оборона работает в Полтавской области, заявил руководитель ОВА Дякивнич», — говорится в сообщении.

Издание «Украина.ру» уточняет, что в Полтаве прозвучало несколько взрывов после ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Герань.

