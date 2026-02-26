В России призвали разобраться с фразой о «четырех миллионах доносов»

Глава СПЧ Фадеев призвал разобраться с фразой о «четырех миллионах доносов»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал разобраться с фразой о «четырех миллионах доносов» в период сталинских репрессий. Его слова цитирует «Коммерсантъ».

На научном совете Российского военно-исторического общества (РВИО) он процитировал известную фразу писателя Сергея Довлатова: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?»

Фадеев отметил, что это ходовая фраза, многие на нее опираются, поэтому необходимо разобраться, действительно ли было написано четыре миллиона доносов, кто их писал, миллионы советских граждан или специальной обученные доносчики, заставляли ли это делать по линии НКВД.

«Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что политически очень это сильная фраза. Потому что граждане Советского Союза были фактически причастны к этому Большому террору, вот о чем говорит эта фраза», — подчеркнул глава СПЧ.

Ранее в Калининграде власти отказались ставить памятник советскому вождю Иосифу Сталину из-за его репрессий. Глава администрации российского города Елена Дятлова отклонила предложение местного отделения КПРФ.

