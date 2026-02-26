Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:09, 26 февраля 2026Россия

В России призвали разобраться с фразой о «четырех миллионах доносов»

Глава СПЧ Фадеев призвал разобраться с фразой о «четырех миллионах доносов»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал разобраться с фразой о «четырех миллионах доносов» в период сталинских репрессий. Его слова цитирует «Коммерсантъ».

На научном совете Российского военно-исторического общества (РВИО) он процитировал известную фразу писателя Сергея Довлатова: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?»

Фадеев отметил, что это ходовая фраза, многие на нее опираются, поэтому необходимо разобраться, действительно ли было написано четыре миллиона доносов, кто их писал, миллионы советских граждан или специальной обученные доносчики, заставляли ли это делать по линии НКВД.

«Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что политически очень это сильная фраза. Потому что граждане Советского Союза были фактически причастны к этому Большому террору, вот о чем говорит эта фраза», — подчеркнул глава СПЧ.

Ранее в Калининграде власти отказались ставить памятник советскому вождю Иосифу Сталину из-за его репрессий. Глава администрации российского города Елена Дятлова отклонила предложение местного отделения КПРФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В России призвали разобраться с фразой о «четырех миллионах доносов»

    ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

    Гражданские на Украине начали платить за поступление в ряды ВСУ

    На Украине сообщили о способности российских дронов на оптоволокне долетать до Харькова

    Орбан заявил о невозможности поставить Венгрию на колени

    ВСУ попытались ударить по России более чем полусотней беспилотников

    В России начнут считать алименты на детей по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok