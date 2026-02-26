В российском регионе у начальника ИФНС обнаружен участок за 120 миллионов рублей

В Краснодаре у руководителя налоговой инспекции (ИФНС ) №3 обнаружен участок за 120 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, начальник указанной ИФНС подозревается в причастности к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения в целях строительства на территории Крымска, рыночной стоимостью более 120 миллиона рублей. Кроме того, он может быть связан с уголовным делом бывшего главы Крымского района Сергея Леся.

По информации ТАСС, фигурант выступал в качестве посредника между Лесем и другими лицами.

Ранее сообщалось, что бывший глава Крымского района пытался сбежать от силовиков со 100 миллионами рублей и 12 килограммами золота, которое было переплавлено и замаскировано под железнодорожные костыли — гвозди, скрепляющие рельсы и шпалы. Его сняли с микроавтобуса и арестовали.

Согласно материалам уголовного дела, Лесь отдавал распоряжения подчиненному заключать с конкретным человеком договоры купли-продажи земельных участков на Кубани без торгов и по цене, существенно ниже рыночной. Чиновник обвиняется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.