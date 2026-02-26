Реклама

Россиянам станет доступен статус подработчика

Минтранс: Для частных российских водителей создадут статус подработчика
Дмитрий Воронин

Фото: Андрей Никитин / Коммерсантъ

Минтранс РФ планирует закрепить права и обязанности частных водителей на личных автомобилях, которым станет доступен статус подработчика. О работе над соответствующим законопроектом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

В министерстве, в частности, заявили о готовности рассмотреть предложения по оптимизации прохождения медицинского и технического осмотров с учетом обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее о письме Объединения самозанятых России (ОСР) премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением закрепить в транспортной стратегии пассажирские перевозки на личных автомобилях как отдельную услугу наряду с такси и каршерингом стало известно из публикации «Коммерсанта». Согласно приводившейся в ней информации, сейчас в России извозом занимается около полутора миллионов таксистов и пяти миллионов «частников» и, хотя зачастую речь идет о подработке, к частным водителям и таксопаркам применяются единые требования: регистрация в реестрах, страхование, предрейсовые осмотры. Как считают в ОСР, на фоне этого из-за избыточной нагрузки часть водителей уходит в тень или покидает рынок.

В сегодняшнем комментарии Минтранса в связи с этим также говорится, что пока в законе закреплены только регулярные перевозки, перевозки по заказу и легковым такси, поэтому «интеграция данного вида деятельности в транспортную стратегию пока преждевременна».

