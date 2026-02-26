В США назвали одно событие концом президентства Трампа

Спикер Джонсон: Проигрыш на выборах в Конгресс будет концом президентства Трампа

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в интервью Newsmax рассказал о промежуточных выборах в Конгресс США, которые пройдут в ноябре этого года. Он назвал одно событие, которое станет концом президентства Дональда Трампа. По его словам, это поражение республиканцев.

«Если мы проиграем промежуточные выборы, не дай бог, если мы потеряем большинство в Палате представителей, это на самом деле будет конец президентства Трампа», — заявил политик.

Ранее издание Axios писало, что госсекретарь Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс могут стать потенциальными преемниками Трампа на посту президента.