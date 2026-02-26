Реклама

В США оценили вероятность удара России по Британии

Аналитик Макговерн: Россия уничтожит завод по выпуску ракет на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия сможет уничтожить завод по выпуску ракет на Украине, однако не станет бить по Великобритании. С такой оценкой выступил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украинские ракеты "Фламинго"? Завод по их производству на Украине будет уничтожен, как говорится, подчистую. Знаете, русские расценивают это как мелочь», — сказал эксперт. При этом он считает, что Россия не будет чрезмерно реагировать на появление у Киева ракет, которые создаются при участии Британии.

Он считает, что Москва сделает определенные выводы, и в итоге Лондон получит по заслугам, однако наносить удар по какому-либо заводу в Британии, вероятно, никто не будет.

Ранее профессор Джон Миршаймер предупредил, что Россия ответит на ядерные провокации Запада на Украине.

