В США предупредили западные страны о последствиях провокаций против России

Профессон Миршаймер: Россия ответ на ядерные провокации Запада на Украине

Западные страны, прибегая к провокациям с грязной атомной бомбой, рискуют навлечь на себя последствия: устав от давления, Россия может нанести мощный удар возмездия. На это указал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Я полагаю, что терпение русских на пределе. <...> Знаете, если продолжать бесконечно давить — в какой-то момент русские ударят в ответ», — сказал эксперт. Он пояснил, что если Франция или Великобритания предоставят Украине ядерное оружие, ответ Москвы не заставит себя долго ждать.

Миршаймер также предположил, что вскоре Россия может завершить конфликт на Украине.

Ранее в Госдуме заявили о риске эскалации из-за передачи Украине ядерного оружия.