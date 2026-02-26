Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:49, 26 февраля 2026Мир

В США предупредили западные страны о последствиях провокаций против России

Профессон Миршаймер: Россия ответ на ядерные провокации Запада на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Западные страны, прибегая к провокациям с грязной атомной бомбой, рискуют навлечь на себя последствия: устав от давления, Россия может нанести мощный удар возмездия. На это указал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Я полагаю, что терпение русских на пределе. <...> Знаете, если продолжать бесконечно давить — в какой-то момент русские ударят в ответ», — сказал эксперт. Он пояснил, что если Франция или Великобритания предоставят Украине ядерное оружие, ответ Москвы не заставит себя долго ждать.

Миршаймер также предположил, что вскоре Россия может завершить конфликт на Украине.

Ранее в Госдуме заявили о риске эскалации из-за передачи Украине ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предупредили западные страны о последствиях провокаций против России

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Большая часть мирных жителей покинула Сумы

    Давший обет безбрачия настоятель крупного храма завел шесть любовниц и лишился сана

    Найден способ предсказать продолжительность жизни по анализу крови

    Трамп заявил Зеленскому о желании закончить конфликт через месяц

    Подполье рассказало об обороняющих Одессу бойцах

    ПСЖ с Сафоновым вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

    Конгрессмен США призвал расследовать инцидент с катером у берегов Кубы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok