22:17, 25 февраля 2026Россия

В Госдуме заявили о риске эскалации из-за передачи Украине ядерного оружия

Госдума: Поставки ядерного оружия Украине приведут к эскалации конфликта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Поставки ядерного оружия Украине приведут к эскалации конфликта с вероятностью трагической развязки. Об этом говорится в проекте обращения депутатов Госдумы, с документом ознакомилось РИА Новости.

«Депутаты Государственной думы отмечают, что реализация таких бездумных планов руководством Франции и Великобритании приведет к эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе», — говорится в обращении.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

