03:29, 26 февраля 2026Мир

В США посоветовали прислушаться к словам Путина

Макгрегор: США должны принять факт, что Россию невозможно победить
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

США стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина о невозможности победить РФ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макрегор в интервью Дэниелу Дэвису, беседа размещена на его YouTube-канале.

«Я думаю, то, что вы слышите от Путина — это правда. Их невозможно победить. А мы отказываемся это признавать. И я не понимаю почему — не думаю, что это в американских интересах», — подчеркнул Макгрегор.

По его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит покинуть свой пост ради остановки конфликта на Украине.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что западные страны, прибегая к провокациям с грязной атомной бомбой, рискуют навлечь на себя последствия: устав от давления, Россия может нанести мощный удар возмездия.

