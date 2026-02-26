Аналитик Мартьянов: Зеленский не переживет завершение конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и некоторые люди из его окружения будут жить пока идет конфликт с Россией. На это указал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Продолжение войны для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни. Как только это прекратится, для них все кончено. Их самих не станет», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что пока Зеленский находится у власти, он продолжит истреблять мужское население страны и «бахвалиться».

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что мирного соглашения с Россией может не быть.