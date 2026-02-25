Реклама

Украинский политик допустил отсутствие мирного соглашения с Россией

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала допустил отсутствие мирного соглашения с Россией.

«Надо, чтобы было мирное соглашение. Ну, не будет его. Макрон сказал: "Какое мирное соглашение сегодня?" Да и [президент Украины Владимир] Зеленский про это говорит», — заявил политик.

По его мнению, европейские страны готовятся к войне с Россией на территории Украины. Соскин предположил, что в ближайшее время на территорию страны будет введен контингент из Франции и Великобритании, к которому могут присоединиться военные из Канады, Новой Зеландии и Австралии.

Ранее украинский лидер рассказал, что Трамп требует, чтобы Россия и Украина подписали мирные соглашения в ходе большой торжественной церемонии. Зеленский при этом настаивает на другой последовательности мирных шагов. По мнению украинского лидера, завершение конфликта должно начаться с ратификации гарантий безопасности для Украины в Вашингтоне.

