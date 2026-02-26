Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 26 февраля 2026Мир

В Женеве стартовал новый раунд переговоров с участием США

Новый раунд переговоров Ирана и США начался в Женеве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Новый раунд переговоров между делегациями США и Ирана начался в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана стартовал в присутствии обеих делегаций в посольстве Омана в Женеве», — отмечается в материале.

Посредником в переговорах является глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. Делегацию Ирана возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, а американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Ранее стало известно, что Уиткофф прибыл в Швейцарию на переговоры с представителями Ирана по ядерному досье.

Кроме того, МИД Швейцарии сообщил, что спецпосланник американского лидера проведет новые переговоры с представителями Украины по вопросу урегулирования конфликта с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чертов трубопровод». В Европе придумали план по «Дружбе» ради Орбана и Украины. В чем он заключается?

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Поставки российского молочного продукта в США подскочили до максимума

    Названы причины желания США ударить по Ирану

    Вымогавшие деньги у российского бизнесмена сотрудники ФСБ оказались аферистами

    Россиянин вытащил водителя из объятой пламенем машины

    Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась по городу после смены имиджа

    В России станет меньше подходящих под льготную ипотеку квартир

    В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok