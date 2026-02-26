В Женеве стартовал новый раунд переговоров с участием США

Новый раунд переговоров Ирана и США начался в Женеве

Новый раунд переговоров между делегациями США и Ирана начался в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана стартовал в присутствии обеих делегаций в посольстве Омана в Женеве», — отмечается в материале.

Посредником в переговорах является глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. Делегацию Ирана возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, а американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Ранее стало известно, что Уиткофф прибыл в Швейцарию на переговоры с представителями Ирана по ядерному досье.

Кроме того, МИД Швейцарии сообщил, что спецпосланник американского лидера проведет новые переговоры с представителями Украины по вопросу урегулирования конфликта с Россией.