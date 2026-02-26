Звезда «Женского стендапа» рассказала о запретных темах для юмора

Юмористка Варвара Щербакова рассказала, что не шутит про религию и политику

Участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ, юмористка Варвара Щербакова назвала темы, на которые не может шутить на своих выступлениях. Об этом она рассказала журналистке Ксении Собчак в эфире шоу «Что о тебе думают?», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Щербакова призналась, что у нее есть шутки про религию, но она не может их озвучивать на сцене. «У нас все-таки есть цензура, которая не позволяет это делать, и я все еще хочу жить в России и продолжать пользоваться всем, на что я заработала», — объяснила она отказ от такого юмора.

Другой запретной темой звезда «Женского стендапа» назвала политику. «Все-таки я комик с федерального канала и просто не могу себе это позволить», — подчеркнула Щербакова.

Ранее Щербакова пожаловалась на критику из-за переезда из Хабаровска в Москву. Юмористка рассказала, что недоброжелатели называли ее крысой, бегущей с корабля.