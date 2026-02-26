Группировка войск «Юг» уничтожила 25 блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ

Группировка войск «Юг» в течение суток уничтожила 25 блиндажей и укрытий с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне своей ответственности. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков, его слова приводит РИА Новости.

«Войсками беспилотных систем были уничтожены 15 антенн связи и управления, семь наземных робототехнических комплексов, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также 25 блиндажей и укрытий с живой силой противника», — рассказал Третьяков.

Ранее сообщалось, что артиллерия морпехов Вооруженных сил (ВС) России уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском Донецкой народной республики (ДНР).