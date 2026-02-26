Реклама

Загадочной смертью обернулась кража 150 флаконов сексуального возбудителя в Москве

Суд Москвы прекратил дело гражданина Украины о краже 150 флаконов возбудителей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: AMilkin / Shutterstock / Fotodom

Загадочной смертью обернулась кража из московского магазина 150 флаконов сексуального возбудителя. Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным издания, в Таганский суд Москвы поступило уголовное дело гражданина Украины Олега Мельникова, обвиняемого в совершении преступления в сентябре 2025 года.

По данным следствия, он вынес из торговой точки 150 флаконов мужских возбудителей попперс, усиливающих сексуальное удовольствие. Ущерб был оценен в 100 тысяч рублей. Но через три месяца после начала судебного процесса из ЗАГСа поступило свидетельство о смерти фигуранта дела. На этом основании было принято решение о прекращении производства по делу.

Обстоятельства произошедшего с Мельниковым неизвестны. Изъятые у него флаконы возвращены владельцу.

Ранее сообщалось, что суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело девушки, обвиняемой в сексуальном насилии над мужчиной и вымогательстве у него денег.

