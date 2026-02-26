В Петербурге девушка заставила мужчину страдать от орального секса

В Петербурге судят девушку за сексуальное насилие над мужчиной и вымогательство

В суд Петербурга поступило уголовное дело девушки, обвиняемой в сексуальном насилии над мужчиной и вымогательстве у него денег. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Из материалов дела следует, что Маша (имя изменено) решила предаться физической любви с Сашей (имя тоже изменено). Девушка настаивала именно на оральном сексе, но партнер отказывался и в итоге получил от нее не менее пяти ударов по телу, в том числе в паховую область. Пока Саша испытывал боль, Маша разделась, взяла его за голову и ткнула себе между ног, потребовав от партнера подключить язык.

Интимную связь девушка успела снять на мобильный телефон с целью последующего шантажа. В итоге эти отношения причинили Саше физические и морально-нравственные страдания.

