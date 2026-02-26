Зеленский прокомментировал массированную ночную атаку по Украине

Зеленский: В ходе ночной атаки ВС РФ били по газовой инфраструктуре и энергетике

Российские войска в ходе массированной ночной атаки наносили удары по газовой и энергетической инфраструктуре. Российские удары прокомментировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Были атакованы газовая инфраструктура в Полтавской области, электроподстанции в Киевской и Днепропетровской областях. Спасатели работали в Черниговской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в столице», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в ходе ночной атаки по целям на Украине было использовано около 420 дронов, а также 40 ракет.

Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины в Киеве, Киевской, Черниговской и Винницкой областях ракетами и дронами в ночь на 26 февраля. Одной из основных целей удара была подстанция «Киевская-750».