Женщина попробовала секс втроем и оказалась в неловкой ситуации

Британка Сидни Саммерс рассказала о неловкой ситуации, в которую попала после того, как попробовала секс втроем. Своей историей женщина поделилась в колонке для издания Metro.

По словам Саммерс, однажды она познакомилась в интернете с симпатичным мужчиной по имени Деннис, который понравился ей и при личной встрече. Он сразу же заявил, что состоит в свободных отношениях с другой девушкой, которую звали Клео, и добавил, что она хотели бы попробовать секс втроем.

Автор колонки согласилась, однако, когда Деннис приглашал ее на секс втроем, его девушки каждый раз не оказывалось дома. «Секс с Деннисом всегда был скучным. С течением времени этот парень казался мне все менее обаятельным и все больше раздражал. Однако, когда я пришла в очередной раз, Клео была там рядом с Деннисом и объяснила, что до этого гостила у родителей», — рассказала Саммерс.

Они занялись сексом, однако уже через пять минут Клео издала разочарованный вздох и ушла на кухню, за ней последовал и Деннис. «"Ты издавал непристойные звуки", — закричала на него Клео. Мои глаза расширились. Я вдруг поняла, что это была его идея с самого начала, и она поддерживала ее ради него — так же, как и я. Мы с Клео — две женщины — делали то, что говорил этот человек. Мне стало жаль ее», — добавила автор колонки.

Она продолжала подслушивать ссору, в которой Клео обвиняла партнера в отсутствии сексуального влечения к ней. Позже она услышала, как пара кидает друг в друга винными бокалами, и ретировалась, после чего заблокировала Денниса в мессенджерах. «В следующий раз, если мужчина расскажет мне о наличии партнерши сразу после знакомства, я категорически откажусь. В сексе втроем нет ничего плохого, если все действительно этого хотят», — заключила она.

