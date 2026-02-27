40-летняя Ольга Бузова опубликовала видео в бикини и вызвала споры в сети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала видео в купальнике и вызвала споры в сети. Кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя поп-исполнительница и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала перед камерой в синем бикини, которое было оформлено тонкими завязками и золотистыми металлическими кольцами. При этом в размещенном ролике видно, что знаменитость решила отказаться от макияжа.

Пользователи разделились во мнениях по поводу внешнего вида Бузовой. Многие из них предположили, что вместо фотошопа артистка начала использовать искусственный интеллект (ИИ) для редактирования своих фото и видео. «Эх, раньше просто фильтрами баловалась, а теперь нейросети», «Как же хорошо видна ретушь. Так держать», «Видно, что это ИИ. Лицо плывет и фигура не та», «Сколько же масок и ретуши», «Только те, кто давно работает с нейросетями, видят подвох», — обсуждали они.

Другие же юзеры заступились за певицу: «Выглядишь очень хорошо», «Спасибо, что не перекроила фигуру! Шикарная и женственная», «Очень красивая и естественная фигура», «Ты прекрасна», «Афродита».

В августе прошлого года Ольга Бузова оценила свою внешность словами «такая же, как в 25».