Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 27 февраля 2026Ценности

40-летняя Ольга Бузова опубликовала видео в бикини и вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала видео в купальнике и вызвала споры в сети. Кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя поп-исполнительница и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала перед камерой в синем бикини, которое было оформлено тонкими завязками и золотистыми металлическими кольцами. При этом в размещенном ролике видно, что знаменитость решила отказаться от макияжа.

Пользователи разделились во мнениях по поводу внешнего вида Бузовой. Многие из них предположили, что вместо фотошопа артистка начала использовать искусственный интеллект (ИИ) для редактирования своих фото и видео. «Эх, раньше просто фильтрами баловалась, а теперь нейросети», «Как же хорошо видна ретушь. Так держать», «Видно, что это ИИ. Лицо плывет и фигура не та», «Сколько же масок и ретуши», «Только те, кто давно работает с нейросетями, видят подвох», — обсуждали они.

Другие же юзеры заступились за певицу: «Выглядишь очень хорошо», «Спасибо, что не перекроила фигуру! Шикарная и женственная», «Очень красивая и естественная фигура», «Ты прекрасна», «Афродита».

В августе прошлого года Ольга Бузова оценила свою внешность словами «такая же, как в 25».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант из Британии и Франции готовится к «миротворческой миссии» на Украине. Они тренируются устраивать засады и уничтожать ПВО

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    40-летняя Ольга Бузова опубликовала видео в бикини и вызвала споры в сети

    Политик заставил подростков заниматься сексом на виду у людей

    Увольнение не помешало продавщице месяцами получать зарплату от бывшего работодателя

    Ветеран СВО рассказал о наемниках ВСУ из американской ЧВК

    Зеленского предупредили о подготовке переворота на Украине

    Польша разработала схему по уничтожению советских памятников

    В России оценили шансы Украины создать собственное ядерное оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok