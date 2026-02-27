Реклама

Американские аналитики заявили о полном взятии Красноармейска ВС России

В Институте изучения войны США заявили, что Красноармейск полностью взят ВС РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Красноармейск полностью взят Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ). Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их данным, взятие города произошло в течение нескольких последних недель, поскольку присутствие украинских войск в Красноармейске в последний раз фиксировалось 28 января.

На карте Deep State Красноармейск почти весь обозначен под российским контролем, за исключением небольшой части на северо-востоке, которая остается в серой зоне.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ситуация в районе Гуляйполя в Запорожской области остается сложной для украинских военных. До этого Сырский сообщил о возросшей угрозе со стороны России из-за дронов.

