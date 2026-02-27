Американские аналитики заявили о полном взятии Красноармейска ВС России

В Институте изучения войны США заявили, что Красноармейск полностью взят ВС РФ

Красноармейск полностью взят Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ). Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их данным, взятие города произошло в течение нескольких последних недель, поскольку присутствие украинских войск в Красноармейске в последний раз фиксировалось 28 января.

На карте Deep State Красноармейск почти весь обозначен под российским контролем, за исключением небольшой части на северо-востоке, которая остается в серой зоне.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ситуация в районе Гуляйполя в Запорожской области остается сложной для украинских военных. До этого Сырский сообщил о возросшей угрозе со стороны России из-за дронов.