Американские аналитики заявили о полном взятии Красноармейска ВС России

Красноармейск полностью взят Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ). Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
По их данным, взятие города произошло в течение нескольких последних недель, поскольку присутствие украинских войск в Красноармейске в последний раз фиксировалось 28 января.
На карте Deep State Красноармейск почти весь обозначен под российским контролем, за исключением небольшой части на северо-востоке, которая остается в серой зоне.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ситуация в районе Гуляйполя в Запорожской области остается сложной для украинских военных. До этого Сырский сообщил о возросшей угрозе со стороны России из-за дронов.