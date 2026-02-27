«АвтоВАЗ» констатировал худшее начало года для авторынка России

Начало 2026 года оказалось худшим для автомобильного рынка России за 20 лет статистических наблюдений. Такую оценку ситуации дал директор по продажам и маркетингу концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин, пишет «Коммерсантъ».
«На мой взгляд, это, наверное, худшие январь-февраль за последние 20 лет ведения статистики. Если еще и методику подсчета рынка чуть подправить и учитывать именно новые автомобили, которые реально продаются и ставятся на регистрацию, рынок по факту еще хуже», — говорит эксперт.
Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в отрасли, представитель «АвтоВАЗа» обратил внимание на один позитивный момент — рынок начал год с отсутствия проблемы складских запасов. Но подчеркнул, что для восстановления авторынка потребуются нестандартные решения, поскольку привычными методами ситуацию исправить вряд ли удастся.
К слову, в 2025 году производитель снизил объемы реализации легковых автомобилей Lada на внутреннем рынке. Среди планов на текущий год в компании называют наращивание продаж до 370 тысяч единиц.
Ранее стало известно, что 20 процентов россиян в течение ближайших двух лет намереваются сменить свой автомобиль на более экономичный. Основной причиной такого решения автомобилисты называли дороговизну содержания нынешнего авто.