«АвтоВАЗ» констатировал худшее начало года для авторынка России

Топ-менеджер «АвтоВАЗа» Костромин назвал начало 2026 года худшим за 20 лет

Начало 2026 года оказалось худшим для автомобильного рынка России за 20 лет статистических наблюдений. Такую оценку ситуации дал директор по продажам и маркетингу концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин, пишет «Коммерсантъ».

«На мой взгляд, это, наверное, худшие январь-февраль за последние 20 лет ведения статистики. Если еще и методику подсчета рынка чуть подправить и учитывать именно новые автомобили, которые реально продаются и ставятся на регистрацию, рынок по факту еще хуже», — говорит эксперт.

Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в отрасли, представитель «АвтоВАЗа» обратил внимание на один позитивный момент — рынок начал год с отсутствия проблемы складских запасов. Но подчеркнул, что для восстановления авторынка потребуются нестандартные решения, поскольку привычными методами ситуацию исправить вряд ли удастся.

К слову, в 2025 году производитель снизил объемы реализации легковых автомобилей Lada на внутреннем рынке. Среди планов на текущий год в компании называют наращивание продаж до 370 тысяч единиц.

Ранее стало известно, что 20 процентов россиян в течение ближайших двух лет намереваются сменить свой автомобиль на более экономичный. Основной причиной такого решения автомобилисты называли дороговизну содержания нынешнего авто.