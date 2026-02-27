Реклама

08:36, 27 февраля 2026Экономика

Банкиров призвали поделиться с бюджетом

Миронов: Будет правильно, если банкиры в РФ поделятся с бюджетом сверхприбылью
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Банковский сектор России следует обложить налогом на сверхприбыль. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, пообещавший внести соответствующий законопроект на рассмотрение Государственной думы. Парламентария процитировало РИА Новости.

Под сверхприбылью подразумевается превышение средней арифметической величины прибыли за 2026 и 2025 годы над аналогичными показателями за 2024 и 2023 годы. Ставка такого разового налога составит 10 процентов без возможности скидки при досрочной уплате.

Как заявил Миронов, будет правильно и справедливо, если банкиры поделятся с бюджетом своей сверхприбылью. Кроме того, он выступил за повышение взимаемого с банков налога на прибыль с 25 до 30 процентов. По словам депутата, это позволит привлечь дополнительные средства для помощи пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным, а также для развития здравоохранения, образования и поддержки реального сектора экономики.

В начале февраля Миронов обвинил российские банки в том, что те всегда остаются в плюсе, а «общество платит им дань», что бы ни происходило.

