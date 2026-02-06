Миронов обвинил банки в сборе дани с населения

Миронов: Настало время обложить российские банки налогом на сверхприбыль

Российское государство могло бы изыскать дополнительные средства на поддержку пенсионеров, здравоохранения, образования и реального сектора экономики, если бы ввело налог на сверхприбыль банков. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия», лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов. Его процитировало NEWS.ru.

Он обратил внимание, что в прошлом году российские банки заработали 3,5 триллиона рублей, или всего на восемь процентов меньше по сравнению с рекордным итогом 2024 года. Поэтому, как полагает Миронов, сейчас самое время ввести налог на сверхприбыль этих организаций, а налог на прибыль поднять с 25 до 30 процентов.

Парламентарий обвинил банковский сектор в том, что тот устанавливает высокие ставки, а все риски закладывает в ожидаемую маржу. Как следствие, банки всегда в плюсе, а «общество платит им дань», что бы ни происходило. Между тем реальный сектор экономики продолжает сокращаться, бюджет испытывает дефицит, а предприятиям не хватает оборотных средств.

В декабре прошлого года с аналогичной инициативой выступали депутаты от КПРФ. Они обращали внимание на то, что высокая доходность банков сопровождается ростом закредитованности населения, ограничением доступа граждан и промышленных предприятий к кредитам из-за непосильных процентных ставок и ростом цен на продукты питания и продовольственные товары.