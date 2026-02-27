Дачу показаний Хиллари Клинтон по делу Эпштейна назвали клоунским шоу

Конгрессвумен Ансари: Дача показаний Клинтон об Эпштейне является клоунским шоу

Дача показаний экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном является «клоунским шоу». Об этом заявила член Палаты представителей США от Демократической партии Яссамин Ансари, передает The New York Times (NYT).

«Мы вынуждены присутствовать на крайне несерьезном клоунском шоу под видом дачи показаний», — сказала конгрессвумен. Также, по ее словам, республиканцы были больше озабочены возможностью устроить «эффектную фотосессию, чем стремлением привлечь кого-либо к ответственности».

При этом представители демократов в Конгрессе указали, что республиканское большинство отказало Клинтон в просьбе сделать заседание публичным.

20 февраля бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Билл Клинтон явится для дачи показаний в Палате представителей 27 февраля.