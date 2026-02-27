В Уфе экс-сотрудник ГАИ избил бывшую жену и пригрозил ей убийством

В Уфе экс-сотрудник ГАИ по имени Радик избил бывшую жену Елизавету, проник к ней в квартиру и пригрозил ей убийством. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина бросил Елизавету тогда, когда она в первый раз забеременела. Вернулся он только спустя полтора года, после чего пара начала жить вместе. В начале 2025 года они зарегистрировали брак, однако Радик начал проявлять агрессию. Во время второй беременности он избил жену, после чего она потеряла ребенка.

Затем Елизавета подала на развод. Жить они начали раздельно, но бывший сотрудник ГАИ несколько раз врывался к ней домой и избивал ее на глазах у ребенка.

Известно, что из правоохранительных органов мужчину уволили по отрицательным мотивам.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что необходимости в принятии закона о домашнем насилии в России нет, поскольку в стране и так нетерпимое отношение к насилию в любой из его форм.