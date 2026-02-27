Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:54, 27 февраля 2026Ценности

Эпштейн обсуждал загадочную смерть 20-летней российской модели

Эпштейн обсуждал загадочную смерть 20-летней российской модели Коршуновой
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout/ Reuters

Финансист-педофил Джеффри Эпштейн обсуждал загадочную смерть 20-летней российской модели Русланы Коршуновой в личных переписках. Их изучило РИА Новости.

Имя модели, которая по своей воле рассталась с жизнью в Нью-Йорке в возрасте 20 лет, несколько раз упоминалось в опубликованных файлах Эпштейна. Впервые она фигурирует в документах в декабре 2009 года — тогда приятель Эпштейна Рамси Элкхоли предложил финансисту встречу с несколькими моделями, в том числе девушкой по имени Регина.

Материалы по теме:
«Дважды умер за свою страну» В интернете ежегодно хоронят одного и того же человека. Что за этим стоит?
«Дважды умер за свою страну»В интернете ежегодно хоронят одного и того же человека. Что за этим стоит?
10 декабря 2022
«Знал слишком много» Почему конспирологи связывают таинственную смерть детского телеведущего с влиятельными педофилами
«Знал слишком много»Почему конспирологи связывают таинственную смерть детского телеведущего с влиятельными педофилами
25 сентября 2022
«Очень больно и страшно» В сети студента обвинили в совершении теракта. Как это превратило жизнь его семьи в ад?
«Очень больно и страшно»В сети студента обвинили в совершении теракта. Как это превратило жизнь его семьи в ад?
2 сентября 2022

В письме Элкхоли предостерег приятеля, что у Регины есть возлюбленный, с которым она может приехать на встречу. «Парень Регины — тот же, что и бывший парень Русланы [Коршуновой]», — отметил Элкхоли, добавив, что познакомился с ним, когда Русланы не стало. «Он всегда был рядом, ездил в полицию, предлагал помощь, утешал мать», — добавил он.

Далее подельник Эпштейна написал об упомянутом молодом человеке в негативном ключе — в письме от 1 января 2011 года он рассказал бизнесмену, что тот избил Регину на глазах у людей, украл телефон, а также угрожал сообщить в полицию, что модель употребляет наркотики.

«Разве это не тот же самый парень, который избил Руслану [Коршунову]», — уточнил в ответном письме Эпштейн и получил подтверждение от Элкхоли.

10 января того же года Элкхоли разорвал деловые отношения с Региной из-за опасений, что ее жизнь закончится трагически, как в случае с Русланой Коршуновой.

О причинах гибели Коршуновой высказывал и сам Эпштейн в переписке от 2010 года. Финансист в письме адресату, имя которого скрыто, написал, что то, что случилось с Русланой, главным образом произошло по вине ее бойфрендов.

28 июня 2008 года Руслана Коршунова была найдена у окна своей квартиры на Манхэттене — за четверо суток до своего 21-го дня рождения. Во время расследования полиция не нашла в ее доме ни какой-либо записки, ни признаков присутствия посторонних, а медэкспертиза не обнаружила в ее крови ни наркотиков, ни алкоголя. Согласно официальной версии, Руслана Коршунова наложила на себя руки, однако ее родственники и друзья до сих пор в это не верят.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджера «Газпром нефти» задержали по делу о миллионных взятках. Что об этом известно?

    В Кремле прокомментировали боевые действия между Пакистаном и Афганистаном

    Раскрыты состоящие в тайном Богемском клубе представители американской элиты

    Сразу шесть аэропортов России ввели ограничения

    В двух отдаленных от границы регионах России впервые объявили опасность ракетного удара

    Москалькова рассказала о недопустимом условии Киева для возвращения россиян домой

    «АвтоВАЗ» констатировал худшее начало года для авторынка России

    Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

    Зарплаты шаурмистов в Москве взлетели и побили рекорд

    Вратарь клуба РПЛ рассказал о задержании по подозрению в краже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok