Эпштейн обсуждал загадочную смерть 20-летней российской модели Коршуновой

Финансист-педофил Джеффри Эпштейн обсуждал загадочную смерть 20-летней российской модели Русланы Коршуновой в личных переписках. Их изучило РИА Новости.

Имя модели, которая по своей воле рассталась с жизнью в Нью-Йорке в возрасте 20 лет, несколько раз упоминалось в опубликованных файлах Эпштейна. Впервые она фигурирует в документах в декабре 2009 года — тогда приятель Эпштейна Рамси Элкхоли предложил финансисту встречу с несколькими моделями, в том числе девушкой по имени Регина.

В письме Элкхоли предостерег приятеля, что у Регины есть возлюбленный, с которым она может приехать на встречу. «Парень Регины — тот же, что и бывший парень Русланы [Коршуновой]», — отметил Элкхоли, добавив, что познакомился с ним, когда Русланы не стало. «Он всегда был рядом, ездил в полицию, предлагал помощь, утешал мать», — добавил он.

Далее подельник Эпштейна написал об упомянутом молодом человеке в негативном ключе — в письме от 1 января 2011 года он рассказал бизнесмену, что тот избил Регину на глазах у людей, украл телефон, а также угрожал сообщить в полицию, что модель употребляет наркотики.

«Разве это не тот же самый парень, который избил Руслану [Коршунову]», — уточнил в ответном письме Эпштейн и получил подтверждение от Элкхоли.

10 января того же года Элкхоли разорвал деловые отношения с Региной из-за опасений, что ее жизнь закончится трагически, как в случае с Русланой Коршуновой.

О причинах гибели Коршуновой высказывал и сам Эпштейн в переписке от 2010 года. Финансист в письме адресату, имя которого скрыто, написал, что то, что случилось с Русланой, главным образом произошло по вине ее бойфрендов.

28 июня 2008 года Руслана Коршунова была найдена у окна своей квартиры на Манхэттене — за четверо суток до своего 21-го дня рождения. Во время расследования полиция не нашла в ее доме ни какой-либо записки, ни признаков присутствия посторонних, а медэкспертиза не обнаружила в ее крови ни наркотиков, ни алкоголя. Согласно официальной версии, Руслана Коршунова наложила на себя руки, однако ее родственники и друзья до сих пор в это не верят.