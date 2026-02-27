Реклама

Глава офиса Зеленского захотел «развалить Россию»

Буданов: На территории России должно быть создано несколько государств
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского и бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) захотел разделить Россию на несколько государств. Такую идею он высказал в интервью ливанскому изданию Al Modon.

«На ее [России] территории должно быть создано несколько региональных национальных государств», — рассказал Буданов.

По его словам, это нужно для того, чтобы Украина и страны Европы якобы «могли чувствовать себя в безопасности». Он отметил, что Киев должен создать для этого благоприятные условия. Буданов назвал Украину «щитом Европы».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что страны Европы хотели поживиться на развале России, присоединившись к политике предыдущих властей США. Российский лидер подчеркнул, что деструктивные планы Запада в отношении России полностью провалились.

