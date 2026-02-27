Получивший вознаграждение глава российского «Дома народного единства» попал на допрос

В Нижнем Новгороде задержали главу «Дома народного единства» за ₽800 тыс. взятки

В Нижнем Новгороде задержан директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Дом народного единства» из-за 800 тысяч рублей взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, фигурант — Роман Кошелев. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Следователи ходатайствуют о его аресте.

По данным следствия, в 2025 году он получил 800 тысяч рублей от некоей коммерческой организации. За эти деньги он помогал заключить договоры на оказание услуг с этой компанией по одному из проектов. Также он помогал беспрепятственному подписанию акта сдачи-приемки оказанных услуг на сумму более чем 50 миллионов рублей.

