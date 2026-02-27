Уехавшую из России известную журналистку признали иноагентом

Минюст России внес в реестр иноагентов журналистку Веру Кричевскую

Минюст России внес в реестр иноагентов известную журналистку, соосновательницу канала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Веру Кричевскую, уехавшую из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в министерстве, Кричевская участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также в распространении сообщений и материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Кроме того, отмечается, что она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против спецоперации на Украине.

Также иноагентами признали активиста Максима Алиева, политика Александра Иванова и интернет-ресурс «Республика».

Ранее стало известно, что Минюст включил в список иноагентов участника телевизионных викторин «Что? Где? Когда?» и «Своя игра», поэта и журналиста Владимира Севриновского. Как заявили в ведомстве, он, в частности, выступал против проведения спецоперации на Украине.