Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 27 февраля 2026Мир

Известный экономист резко высказался о европейских лидерах и России

Экономист Сакс: Европейские лидеры одержимы мечтой о матче-реванше над Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Max Rossi / Reuters

Европейские лидеры одержимы ложными мечтами о матче-реванше над Россией. Такое мнение выразил известный американский экономист Джеффри Сакс в интервью на YouTube.

По мнению Сакса, европейцы стали одержимы идеей, что если не Соединенные Штаты, то они установят гегемонию Запада. Он утверждает, что конфликт на Украине — это матч-реванш Германии, Франции и Британии против России, который не дает «жалким лидерам» — канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Соединенного Королевства Киру Стармеру — сказать правду о том, что это с самого начала была плохая идея, и что это должно закончиться, и что лучшее для Украины — это нейтралитет и завершение конфликта.

Именно по этой причине переговоры о мире на Украине заходят в тупик, считает экономист. «Они просто не могут сказать правду. Поэтому как мы можем сейчас говорить о реальном урегулировании конфликта?» — задался вопросом Сакс.

Ранее Джеффри Сакс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский скорее уничтожит собственную страну, но не пойдет на компромисс для урегулирования конфликта. Он также выразил сожаление, что Европа поддерживает политику Зеленского и не хочет никаких компромиссов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы улики в деле похитителя девятилетней школьницы

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Известный экономист резко высказался о европейских лидерах и России

    Глава Пентагона рассказал о рассекречивании инопланетян

    Похититель девочки в Смоленске держал ее в 300 метрах от родителей

    Познер предложил спортсменам всех стран выступать без флагов на Олимпиаде

    Раскрыта судьба застрявших на льдине в Ленобласти рыбаков

    В Венгрии вновь пригрозили Украине

    В Турции разработали автомат на базе советского АК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok