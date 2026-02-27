Экономист Сакс: Европейские лидеры одержимы мечтой о матче-реванше над Россией

Европейские лидеры одержимы ложными мечтами о матче-реванше над Россией. Такое мнение выразил известный американский экономист Джеффри Сакс в интервью на YouTube.

По мнению Сакса, европейцы стали одержимы идеей, что если не Соединенные Штаты, то они установят гегемонию Запада. Он утверждает, что конфликт на Украине — это матч-реванш Германии, Франции и Британии против России, который не дает «жалким лидерам» — канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Соединенного Королевства Киру Стармеру — сказать правду о том, что это с самого начала была плохая идея, и что это должно закончиться, и что лучшее для Украины — это нейтралитет и завершение конфликта.

Именно по этой причине переговоры о мире на Украине заходят в тупик, считает экономист. «Они просто не могут сказать правду. Поэтому как мы можем сейчас говорить о реальном урегулировании конфликта?» — задался вопросом Сакс.

Ранее Джеффри Сакс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский скорее уничтожит собственную страну, но не пойдет на компромисс для урегулирования конфликта. Он также выразил сожаление, что Европа поддерживает политику Зеленского и не хочет никаких компромиссов.