Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:47, 27 февраля 2026Культура

Киркоров объяснил долгий перерыв в концертной деятельности

Киркоров заявил, что вновь захотел петь и гастролировать из-за надежды на мир
Ольга Коровина

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров высказался о длительной паузе в концертной деятельности. Его комментарий передает Starhit в Telegram.

В беседе с журналистами перед большим сольным концертом в Москве Киркоров признался, что несколько лет ему не хотелось петь. «Не до песен было ни мне, ни стране», — пояснил он.

По словам исполнителя, теперь в жизни появился «луч света» и «надежда на то, что будет мир». По этой причине у него вновь возникло желание «петь, танцевать и гастролировать».

Ранее Киркоров заявил, что продолжит праздновать первое воскресенье весны, которое традиционно отмечала уехавшая из страны певица Алла Пугачева. Он подчеркнул, что считает этот праздник семейным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    Армия США закажет испытанные на Украине Switchblade

    Меган Маркл раскритиковали в сети из-за мятой одежды на встрече с беженцами

    В России заявили о проверке ВСУ дальности применения «Фламинго» после атаки на Чувашию

    Пропавшая 24 года назад женщина нашлась живой и удивилась поискам

    Покупатели российских нефти и газа собрались строить новый нефтепровод

    Турист попытался спасти свой мобильный телефон, упал со скалы и не выжил

    В России отреагировали на предложение Буданова «развалить Россию»

    В ЕС упрекнули Зеленского во лжи

    Пенсионерка из Москвы поразила нигерийца вопросами про «герлфренд» и богатство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok