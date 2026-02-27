Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:08, 27 февраля 2026Из жизни

Крокодилы напали на двух человек за день на одной реке

В Мозамбике мужчина сумел вырваться из зубов крокодила
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Roy Ismail / Shutterstock / Fotodom

В Мозамбике крокодилы за один день напали на двух человек на реке Лугела. Об этом сообщает издание Club of Mozambique.

Оба нападения произошли во вторник, 24 февраля. Сначала крокодил напал на человека около 11 часов. Вечером того же дня другая рептилия набросилась на 22-летнего мужчину, который пришел на реку искупаться.

По его словам, все произошло очень быстро и он использовал все силы, чтобы спастись. Ему удалось вырваться из зубов крокодила и вернуться на берег.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Очевидец рассказал изданию, что такое случается все чаще, потому что река осталась единственным источником воды для местных жителей. К ней ходят и купаться, и по различным бытовым нуждам.

Ранее сообщалось, что в Замбии 52-летний рыболов, спасаясь от разъяренных слонов, прыгнул в реку, которая кишела крокодилами. В воде на него сразу же напал хищник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пакистан и Афганистан начали вооруженный конфликт. Может ли Россия помочь в урегулировании и надо ли ей вмешиваться?

    В России высказались о возможной передаче Лондоном и Парижем ядерного оружия Киеву

    Крокодилы напали на двух человек за день на одной реке

    Названа указывающая на проблемы со здоровьем поза во сне

    Москва превратится в Венецию

    Названа новая проблема для продаж российской нефти

    Хирург высказался о пластике Вали Карнавал

    Афганистан начал новые атаки возмездия на границе с Пакистаном

    Телеведущая неделями игнорировала головную боль и оказалась на грани смерти

    Трамп заявил о желании отменить санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok