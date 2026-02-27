Крокодилы напали на двух человек за день на одной реке

В Мозамбике мужчина сумел вырваться из зубов крокодила

В Мозамбике крокодилы за один день напали на двух человек на реке Лугела. Об этом сообщает издание Club of Mozambique.

Оба нападения произошли во вторник, 24 февраля. Сначала крокодил напал на человека около 11 часов. Вечером того же дня другая рептилия набросилась на 22-летнего мужчину, который пришел на реку искупаться.

По его словам, все произошло очень быстро и он использовал все силы, чтобы спастись. Ему удалось вырваться из зубов крокодила и вернуться на берег.

Очевидец рассказал изданию, что такое случается все чаще, потому что река осталась единственным источником воды для местных жителей. К ней ходят и купаться, и по различным бытовым нуждам.

