12:04, 27 февраля 2026Путешествия

На Байкале открыли переправу после трагедии с китайскими туристами

На Байкале открыли ледовую переправу на остров Ольхон
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Прокуратура Иркутской области / РИА Новости

На Байкале открыли ледовую переправу на остров Ольхон после трагедии с китайскими туристами, которые ушли под лед вместе с автомобилем УАЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

После случившегося в Ольхонском районе был введен режим повышенной готовности, однако 27 февраля дорога была открыта. Такое решение приняла комиссия, члены которой провели проверку состояния льда — его толщина составляет 70 сантиметров. «Специалисты положили новый маршрут. Его проверили специалисты, в том числе МЧС. Прошу водителей пользоваться официальной дорогой», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Известно, что движение возможно лишь в дневное время и только в рамках официальной дороги.

20 февраля автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал. Всего в салоне находились девять человек, восемь из них не выжили. Также стало известно, что водитель нарушил правила безопасности. Инцидент произошел в районе мыса Хобой острова Ольхон.

