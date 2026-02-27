Реклама

На Западе назвали катастрофой для всего мира одно решение Европы по Украине

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Возможное решение Великобритании и Франции о передаче Украине ядерного оружия грозит катастрофой для всего мира. Об этом заявил военный эксперт и специалист по стратегическим вопросам Акрам Сариви, передает РИА Новости.

«Если Киеву будет передано подобное оружие или грязная бомба, мы можем оказаться перед лицом реальной катастрофы, которая затронет весь мир», — сказал он.

По мнению аналитика, провал ставки европейских стран на поражение России на поле боя вверг их в состояние безумия. Сариви напомнил, что передача Киеву подобного вооружения станет нарушением международных законов и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанного в том числе Британией и Францией.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным СВР, Великобритания и Франция планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

