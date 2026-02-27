Новый член НАТО допустил размещение у себя ядерного оружия

Министр обороны Швеции Йонсон допустил размещение в королевстве ядерного оружия

Швеция допускает размещение на своей территории ядерного оружия в случае введения в королевстве военного положения, заявил шведский министр обороны Пол Йонсон. Его цитирует Sveriges Radio.

«Если начнется война, мы, конечно, будем готовы ко всему, что может обеспечить выживание Швеции и безопасность шведов», — сказал он.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Классон призвал Европу создать собственный ядерный потенциал сдерживания. «Пока существует ядерное оружие, угрожающее нашему существованию, нам необходимо мыслить в этом направлении для создания адекватного сдерживающего потенциала и реальной обороноспособности», — подчеркнул военный.