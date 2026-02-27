Обновился рейтинг Путина среди россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 78 процентов россиян. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Противоположного мнения о деятельности российского лидера придерживаются 10 процентов опрошенных, еще 12 процентов затруднились с ответом.
Кроме того, опрос показал, что 76 процентов граждан доверяют Путину. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 14 процентов респондентов, еще 10 процентов не определились.
Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 20 по 22 февраля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.
В декабре 2025 года Путин вошел в топ-5 самых влиятельных людей в Европе по версии журнала Politico. Составители рейтинга считают, что его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков мира.