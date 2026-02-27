Реклама

Россия
10:03, 27 февраля 2026Россия

Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 78 процентов россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 78 процентов россиян. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности российского лидера придерживаются 10 процентов опрошенных, еще 12 процентов затруднились с ответом.

Кроме того, опрос показал, что 76 процентов граждан доверяют Путину. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 14 процентов респондентов, еще 10 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 20 по 22 февраля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В декабре 2025 года Путин вошел в топ-5 самых влиятельных людей в Европе по версии журнала Politico. Составители рейтинга считают, что его действия «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков мира.

