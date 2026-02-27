Один вид сосулек оказался признаком проблем с домом

Эксперт Аброськин: Массивные сосульки на крыше говорят о проблемах с домом

Возникновение массивных сосулек на крышах домов говорит о проблемах с домом. Определять неисправности по виду наледи научил россиян руководитель направления ЖКХ, подразделения «Полимерные мембраны» и ПИР ТЕХНОНИКОЛЬ Никита Аброськин в беседе с «Газетой.ru».

Расположение сосулек служит важным диагностическим признаком. Классическое образование наледи по карнизам говорит об общем перегреве подкровельного пространства, это говорит о слабой теплоизоляции.

Если наледь появилась на коньке или в верхней части скатов — значит, есть локальные «мостики холода» и сбои в работе вентиляции подкровельного пространства. А при обнаружении инея и наледи непосредственно на конструкциях холодного чердака нужно искать источник поступления туда теплого влажного воздуха из дома.

«Сосульки — это не просто сезонная неприятность, а маркер энергоэффективности и исправности кровельного пирога. Их наличие влечет за собой риски: от повреждения кровли и фасада из-за ледяных заторов и протечек до прямой опасности для людей от падения льда. Механическое удаление сосулек не решает корневую проблему, а лишь дает временный и часто разрушительный для кровельного покрытия эффект», — предупредил эксперт.

Аброськин подчеркнул, что правильных сосулек на доме не бывает. Специалист рассказал, что если наледь появилась однажды, процесс будет только усиливаться. Перепады температур будут увеличивать количество наледи, разрушая водостоки и кровельное покрытие. «Наледь — это всегда симптом заболевания дома», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что управляющая компания (УК) рискует получить штраф до 350 тысяч рублей за плохую уборку снега и наледи на крыше дома.