Экономика
13:10, 18 февраля 2026

Раскрыт размер штрафа за плохо убранный снег и наледь на крыше

Доцент Басос: За неубранную от снега крышу дома УК рискует получить штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Управляющая компания (УК) рискует получить штраф до 350 тысяч рублей за плохую уборку снега и наледи на крыше дома. Об этом рассказала доцент кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Евгения Басос в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, именно УК отвечает за очистку жилого здания от сосулек. Неисполнение обязанности является грубым нарушением лицензионных требований при управлении многоквартирным домом и влечет за собой дисквалификацию на срок до трех лет или наложение штрафа. Для должностных лиц сумма составляет от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, а для юридических — от 300 тысяч до 350 тысяч рублей.

Если в результате некачественной уборки пострадает человек или имущество, УК могут привлечь к гражданско-правовой ответственности. В таком случае компании придется возместить ущерб в полном размере. Если сумма ущерба составит более 1,5 миллиона рублей или будут нарушены права граждан, организации грозит привлечение к уголовной ответственности. В случае если был причинен тяжкий вред здоровью, наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в городе Чусовом Пермского края на ребенка обрушился снег с крыши здания. По словам очевидцев, мальчик получил перелом ноги и позвоночника.

