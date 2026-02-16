Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:37, 16 февраля 2026Экономика

Ребенок из российского города получил перелом ноги и позвоночника после обрушения снега

В Чусовом ребенок получил перелом ноги и позвоночника после обрушения снега
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Следком Прикамья»

В городе Чусовом Пермского края на ребенка обрушился снег с крыши здания. По словам очевидцев, он получил перелом ноги и позвоночника, пишет 59.RU.

Снег упал на мальчика с крыши дома № 18 по улице Школьная, который обслуживает ООО «Гарант-Эксперт». Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в стабильном состоянии и под наблюдением специалистов.

Прокуратура возбудила уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи начали проверку по факту произошедшего, в ходе которой оценят действия управляющей компании.

Ранее в Перми глыба снега с крыши рухнула на женщину. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Тренер фигуриста Малинина объяснил его провал на Олимпиаде

    Парижский памятник изрисовали свастикой и угрозами известным личностям

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    В США связали создание облегченного Abrams с Украиной

    Названы способы сэкономить на ЖКУ

    «Избитые» попутчики-вымогатели появились в Подмосковье

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы в условиях непогоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok