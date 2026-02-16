Ребенок из российского города получил перелом ноги и позвоночника после обрушения снега

В Чусовом ребенок получил перелом ноги и позвоночника после обрушения снега

В городе Чусовом Пермского края на ребенка обрушился снег с крыши здания. По словам очевидцев, он получил перелом ноги и позвоночника, пишет 59.RU.

Снег упал на мальчика с крыши дома № 18 по улице Школьная, который обслуживает ООО «Гарант-Эксперт». Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в стабильном состоянии и под наблюдением специалистов.

Прокуратура возбудила уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи начали проверку по факту произошедшего, в ходе которой оценят действия управляющей компании.

Ранее в Перми глыба снега с крыши рухнула на женщину. Инцидент попал на видео.