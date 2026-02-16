В российском городе снег с крыши рухнул на женщину

В Перми глыба снега с крыши рухнула на женщину. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на местного жителя обратил Telegram-канал «Пермь Активная».

Инцидент произошел накануне, 15 февраля, возле дома, расположенного по адресу улица Чердынская, 38. Камера видеонаблюдения, установленная на здании, сняла момент, как на женщину в красной куртке и черной шапке обрушивается огромная снежная глыба, отчего та падает. Сразу после этого к пострадавшей подбежал прохожий и помог ей подняться.

«Все вроде как обошлось, вызвали скорую, женщина жаловалась на головокружение и боль в ноге», — поделился информацией местный житель, рассказавший о случившемся.

