Экономика
11:03, 16 февраля 2026Экономика

Россиянин оказался погребен под упавшим с крыши снегом

Житель Саратова оказался погребен под упавшим с крыши снегом
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

65-летний житель Саратова оказался погребен под рухнувшим с кровли снегом. Подробности случившегося приводит пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Инцидент случился на территории частного домовладения на 2-м Прудном проезде Заводского района. Снежная масса упала на мужчину с крыши одноэтажного дома. Тело саратовчанина обнаружили родственники. Сход снега называют только предварительной причиной летального исхода. Следователи проводят проверку, место происшествия осматривают, точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе экспертизы.

Ранее в городском поселении Лянтор Ханты-Мансийского округа (ХМАО) снег обвалился с кровли здания на крытом хоккейном корте. Под завалами оказались пятеро детей. Один ребенок пострадал, другой, впав в кому, уже из нее не вышел.

В Нижнем Новгороде после падения сосульки не выжила 19-летняя девушка. Другая горожанка, попавшая под сход наледи, отделалась незначительными травмами.

